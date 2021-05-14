Hentbol: Haftanın programı
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Hentbol: Haftanın programı

Hentbol: Haftanın programı
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Hentbol Erkekler Süper Lig, 20. haftadan kalan bir erteleme maç ile 22. ve son hafta müsabakalarıyla sona erecek.

Hentbol Erkekler Süper Lig, 20. haftadan kalan bir erteleme maç ile 22. ve son hafta müsabakalarıyla sona erecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

20. hafta

14 Mayıs Cuma:

15.00 MYK Hentbol-Köyceğiz Belediyespor (THF)

22. hafta

15 Mayıs Cumartesi:

15.00 Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi-Göztepe (THF)

16 Mayıs Pazar:

13.00 İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Güneysuspor (Prof Dr. Turgay Atasü)

14.00 Nilüfer Belediyespor-Spor Toto (Üçevler Spor Tesisleri)

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Celal Atik)

17.00 Antalyaspor-Beykoz Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

17.30 MYK Hentbol-Beşiktaş Aygaz (THF)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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