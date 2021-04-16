Hentbol: Haftanın programı
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Hentbol: Haftanın programı

Hentbol: Haftanın programı
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20. hafta maçları oynanacak.

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Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20. hafta maçları oynanacak. Kadınlar Süper Lig'e milli maçlar sebebiyle ara verildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de maç programı şöyle:

Yarın:

20.30 Spor Toto-Beşiktaş Aygaz (THF)

18 Nisan Pazar:

13.00 Antalyaspor-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (Süleyman Evcilmen)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Göztepe (Üçevler Spor Tesisleri)

15.00 Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi-Güneysuspor (THF)

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)

Öte yandan MYK Hentbol-Köyceğiz Belediyespor karşılaşması ise ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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