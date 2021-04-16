Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20. hafta maçları oynanacak.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20. hafta maçları oynanacak. Kadınlar Süper Lig'e milli maçlar sebebiyle ara verildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de maç programı şöyle:

Yarın:

20.30 Spor Toto-Beşiktaş Aygaz (THF)

18 Nisan Pazar:

13.00 Antalyaspor-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (Süleyman Evcilmen)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Göztepe (Üçevler Spor Tesisleri)

15.00 Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi-Güneysuspor (THF)

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)

Öte yandan MYK Hentbol-Köyceğiz Belediyespor karşılaşması ise ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan