Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi
AA, Özgür Alantor - Spor
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Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, B Grubu'ndaki 11. maçında konuk ettiği İsveç'in Savehof takımına 29-26 yenildi.
Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, B Grubu'ndaki 11. maçında konuk ettiği İsveç'in Savehof takımına 29-26 yenildi.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da İsveç temsilcisinin 16-14 üstünlüğüyle tamamlandı.
Grupta Kastamonu Belediyespor'un henüz galibiyeti bulunmuyor.