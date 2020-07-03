Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasının MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Çoşkun ve 2 ortağına ait olduğu ortaya çıktı.

Hendek'te havai fişek patlamasının meydana geldiği fabrikanın ortaklarından birinin Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun olduğu belirlendi. Çoşkun'un fabrikada 2 ortağı daha bulunuyor.

1966 YILINDA KURULDU

Sakarya'da 1996 yılında kurulan Büyük Coşkunlar Piroteknik Kimya Sanayi Havai Fişek Tic. Ltd. Şirketinin üç ortağı bulunuyor. Yaşar Coşkun, Ali Rıza Ergenç ve Nazim Zeren şirketin ortakları arasında yer alıyor.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun

FABRİKANIN BULUNDUĞU ARAZİ 300 DÖNÜM

Patlamanın olduğu fabrika 15 bin metrekare bir alan üzerine kurulu 6 binadan oluşuyor. Şirket patlamanın meydana geldiği yeni binasına 2007 yılında taşındı. Patlama bu binaların olduğu Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Yukarı Çalıcatepe mevkisinde oldu. Fabrikanın bulunduğu arazi ise 300 dönüm büyüklüğünde.

MÜSİAD Sakarya sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"1966'da kurulan ve uluslararası standartlara uygun, ülkemizin en büyük üretim tesislerinden, Başkanımız Yaşar Coşkun'un havai fişek fabrikasında yaşanan elim kaza camiamızı derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bu süreçte yanımızda bulunan ve desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Genel Başkanımıza, Valimize, Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkanlarımıza, AFAD'a, Kızılaya, İtfaiyeye, güvenlik güçlerimize ve dualarını esirgemeyen halkımıza çok teşekkür ederiz."

45-50 KİŞİ HALA KAYIP

Fabrikadaki patlamanın henüz nedeni belirlenemedi. Patlamada 4 işçi hayatını kaybederken 97 kişi de yaralandı. Fabrikada 186 personel bulunduğu öğrenildi. 186 personelden 100'üne ulaşıldı. 20 kişinin işe gelmediği belirtilirken 15 kişi patlamadan önce fabrikadan ayrıldı. 45-50 kişi ise hala kayıp.