Hendek'te çıkan ev yangını emekli itfaiye amirinin yardımıyla söndürüldü
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Hendek'te çıkan ev yangını emekli itfaiye amirinin yardımıyla söndürüldü

Hendek'te çıkan ev yangını emekli itfaiye amirinin yardımıyla söndürüldü
Anadolu Ajansı / Gürkan Özer - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Aksu Mahallesi'nde Muhammed Tuz'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın esnasında evde bulunan yaşlı çift, torunlarının yardımıyla evden çıkarıldı.

Emekli itfaiye grup amiri Yakup Borazancı, Aksu Mahallesi'nin itfaiye aracıyla yangına müdahale ederek alevlerin yan tarafta bulunan ahır ve samanlığa sıçramasını engelledi.

Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen Hendek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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