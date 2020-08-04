Helikopter yangın söndürürken sahilde mangal keyfi
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Helikopter yangın söndürürken sahilde mangal keyfi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde askeri arazi içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangına helikopterle müdahale edilirken, sahilde bulunan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarını mangal yakarak izledi.

Helikopter yangın söndürürken sahilde mangal keyfi
04.08.2020 18:57 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:01

İzmir'in Bayraklı ilçesinde askeri arazi içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangına helikopterle müdahale edilirken, sahilde bulunan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarını mangal yakarak izledi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri bölge içerisinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangının denize çok yakın olması nedeniyle helikopterler denizden su alarak yangının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı. Helikopterler yangına müdahale için denizden su alırken, mangal yakmanın yasak olduğu Bayraklı sahilinde bulunan vatandaşların çalışmaları mangal yakarak izlemesi ise ilginç görüntüler oluşturdu. Helikopterlerin birbiri ardına yangına müdahale ettiği dakikalarda vatandaşların mangal ateşini yellemesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz gün Menderes'te çıkan ve 22 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan, yaklaşık 400 hektarın kül olduğu yangının mangal ateşinden çıktığı anlaşılmış, olayla ilgili 1 kişi tutuklanmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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