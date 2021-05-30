HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 3. etap müsabakaları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 3. etap müsabakaları başladı

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 3. etap müsabakaları başladı
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 3. etap karşılaşmaları başladı.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 3. etap karşılaşmaları başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. etap, Yalova 90. Yıl Spor Salonu ve Bursa Orhangazi Spor Salonu'nda eş zamanlı oynanan maçlarla devam etti.

Günün karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor -Beşiktaş HDI Sigorta: 55-58

1907 Fenerbahçe-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor: 99-54

Gazişehir Gaziantep-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 59-55

Ordu Büyükşehir Belediyespor-Güçlü Eller Engelliler: 102-25

Ceylanpınar Bedensel Engelliler-Yalova Ortopedikler: 65-63

Galatasaray-İskenderun Engelliler: 80-40

Pendik Engelliler-TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler: 77-48

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Prens Harry İlker Kaleli
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Roland Garros Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 3. etap müsabakaları başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 23:48:26. #1.11#

title