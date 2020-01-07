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Hazırlık maçı: Konyaspor: 2 - Altınordu: 1

Konyaspor ile Altınordu arasında oynanan hazırlık maçında yeşil-beyazlılar İzmir temsilcisini 2-1'lik skorla mağlup etti.

07.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:16
Hazırlık maçı: Konyaspor: 2 - Altınordu: 1

Konyaspor ile arasında oynanan hazırlık maçında yeşil-beyazlılar temsilcisini 2-1'lik skorla mağlup etti.


Süper Lig'de devre arası çalışmalarını Belek'te sürdüren Konyaspor, İzmir temsilcisi Altınordu ile hazırlık müsabakasında karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar rakibini 2-1 mağlup ederken goller 14. dakikada Levan Shengelia ve 70. dakikada Erdon Daci'den geldi. Altınordu'nun golünü ise 18. dakikada Ali Mert Aydın'dan geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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