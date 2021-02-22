Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 14 ay (413 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 6 yıl (2324 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık