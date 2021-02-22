Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
22.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:40
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 14 ay (413 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 6 yıl (2324 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık