Hayvancılara destek ödemeleri yapılacak

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Bakanlığın hayvancılık sektöründeki yetiştiricilere 2021 yılında uygulayacağı desteklemelere ilişkin, 7 Aralık tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği" hakkında açıklamalarda bulundu.

İl Müdürü Gümüş, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, yayımlanan tebliğe göre her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok hayvancılık dalında destekleme ödemesi yapılacağını söyledi. Eskişehir'de hayvancılık desteklemelerinde yetiştiriciye ödenen toplam destekleme miktarının her yıl artarak devam ettiğinin gözlemlendiğini belirten Gümüş, "Yetiştiricilerimize Kırsal Kalkınma Yatırımları hariç 2018 yılında 41,5 milyon TL, 2019 yılında 55,5 milyon TL, 2020 yılında 62,5 milyon TL hayvancılık destekleme ödemesi yapılmıştır. 2002-2020 yılları arasında ilimiz yetiştiricilerine ödenen toplam hayvancılık destek miktarı ise yine Kırsal Kalkınma Yatırımları hariç 398 milyon TL'yi bulmaktadır. 2021 yılı hayvancılık desteklemelerinden yetiştiricilerimizin faydalanması ve mağdur olmaması için tebliğde belirtilen zaman dilimi içinde, ilgili birimlere başvurularını yapması gerekmektedir" dedi.

Başvuru tarihleri ve yerleri

Konuyla ilgili yetiştiricilerin hangi destekleme konusunda ne zaman ve nereye başvuracağına dair bilgiler ise şu şekilde aktarıldı:

"Anaç koyun ve keçi destekleme konusunda yetiştiriciler, en geç 17 Aralık tarihinde Eskişehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne başvuracak. Buzağı desteklemesi konusunda ise yetiştiriciler 1. Dönemi 31 Aralık, 2. Dönemi 1 Nisan-15 Haziran 2022 tarihleri arasında üretici birliği veya kooperatife üyeliği bulunanlar üye olduğu kuruluşa, üyeliği bulunmayanlar ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuracak. Yetiştiriciler, malak desteklemesi konusunda 1. Dönemi en geç 31 Aralık, 2. Dönemi 1 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında, manda desteklemesi konusunda ise 31 Aralık tarihinde üye iseler Manda Yetiştiricileri Birliği'ne, değillerse İlçe Tarım Orman Müdürlüğüne başvuracak. Çoban istihdam desteklemesi konusunda başvurular en geç 14 Ocak'ta bağlı bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılacak. Arılı kovan desteklemesi konusunda ise, üye olanlar Arı Yetiştiricileri Birliği'ne, olmayanlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuracak." - ESKİŞEHİR