Hayranları bu geceye kilitlendi! Ünlü model, Ballon D'or'u Messi kazanırsa soyunacak - Haberler
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Hayranları bu geceye kilitlendi! Ünlü model, Ballon D'or'u Messi kazanırsa soyunacak

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Lionel Messi hayranı ünlü model Suzy Cortez, bugün gerçekleştirilecek Ballon d'or ödül töreninde ödülü Messi'nin kazanması durumunda Stade France'ın önünde soyunma sözü verdi.

Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d'or Ödül Töreni, bu akşam futbol otoritelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Ödüle en yakın adaylar arasında gösterilen dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin hayranlarını da heyecan sardı. Messi'nin sıkı taraftarı olduğu bilinen ünlü model Suzy Cortez ise cüretkâr bir iddia ortaya attı.

ÖDÜLÜ MESSİ KAZANIRSA SOYUNACAK

Suzy Cortez, bu akşam gerçekleştirilecek Ballon d'or ödül töreninde, Messi'nin ödül alması durumunda çırılçıplak soyunma sözü verdi. Messi bu akşam 7'nci ödülünü kazanırsa, model Cortez de, Stade France'ın önünde soyunarak poz verecek.

KASIĞINDA MESSİ DÖVMESİ VAR

Genç model, Messi'ye hayranlığını göstermek için kasığına da Messi dövmesi yaptırmıştı. Messi'nin ezeli rakibi Ronaldo'yu beğenmediğini ifade eden Cortez, "Hayalim Messi için soyunabilmek. O benim her şeyim" dedi.

Hayranları bu geceye kilitlendi! Ünlü model, Ballon D'or'u Messi'nin kazanırsa soyunacak

Hayranları bu geceye kilitlendi! Ünlü model, Ballon D'or'u Messi'nin kazanırsa soyunacak

Hayranları bu geceye kilitlendi! Ünlü model, Ballon D'or'u Messi'nin kazanırsa soyunacak

Hayranları bu geceye kilitlendi! Ünlü model, Ballon D'or'u Messi'nin kazanırsa soyunacak

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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