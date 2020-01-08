Hayrabolu'da geçen yıl 2 bin 747 kişiye yardım yapıldı
Hayrabolu Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) geçen yıl 2 bin 747 kişiye yardımda bulundu.
Hayrabolu Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) geçen yıl 2 bin 747 kişiye yardımda bulundu.
Kaymakam ve Vakıf Başkanı Mehmet Sülün, yaptığı yazılı açıklamada, SYDV aracılığıyla geçen yıl 2 bin 747 kişiye 766 bin 248 lira tutarında yardımda bulunulduğunu bildirdi.
Sülün, devletin imkanlarını ihtiyaç sahiplerine kısa sürede ulaştırmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.