Hayrabolu'da geçen yıl 2 bin 747 kişiye yardım yapıldı

08.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:14

Hayrabolu Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) geçen yıl 2 bin 747 kişiye yardımda bulundu.



Kaymakam ve Vakıf Başkanı Mehmet Sülün, yaptığı yazılı açıklamada, SYDV aracılığıyla geçen yıl 2 bin 747 kişiye 766 bin 248 lira tutarında yardımda bulunulduğunu bildirdi.

Sülün, devletin imkanlarını ihtiyaç sahiplerine kısa sürede ulaştırmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA