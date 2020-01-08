Hayrabolu'da geçen yıl 2 bin 747 kişiye yardım yapıldı
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Hayrabolu'da geçen yıl 2 bin 747 kişiye yardım yapıldı

Hayrabolu Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) geçen yıl 2 bin 747 kişiye yardımda bulundu.

08.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:14
Hayrabolu'da geçen yıl 2 bin 747 kişiye yardım yapıldı

Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) geçen yıl 2 bin 747 kişiye yardımda bulundu.


Kaymakam ve Vakıf Başkanı , yaptığı yazılı açıklamada, SYDV aracılığıyla geçen yıl 2 bin 747 kişiye 766 bin 248 lira tutarında yardımda bulunulduğunu bildirdi.

Sülün, devletin imkanlarını ihtiyaç sahiplerine kısa sürede ulaştırmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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