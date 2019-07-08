Hayata döndürdüğü hayvanları sahiplendiriyor



ADANA'da, veteriner teknikeri Onur Özmen (23), sokakta telef olmak üzere bulduğu sahipsiz hayvanları bir süre bakıp, iyileştirdikten sonra farklı kentlerdeki hayvanseverlerle iletişim kurarak, sahiplendiriyor.

Merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan veteriner teknikeri Onur Özmen, tuttuğu 3 katlı villada, sokakta bulduğu sahipsiz ve yardıma muhtaç hayvanları besleyip ve bakımını yaparak, iyileştirdiğini söyledi. Özmen, 'çocuklarım' dediği hayvanlara daha önce pet pansiyon tarzı yerlerde baktığını; ancak bunun 7 bin liraya mal olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine 3 katlı villayı kiraladığını belirten Özmen, "Burada tedavi ettirilmesi gereken, bakıma muhtaçlara yardımcı oluyorum. Son olarak ailemize 'Elmas' katılmıştı. Sarıçam'a giderken, yolda karşılaştık; kötü durumdaydı. 1,5 ay tedavi gördü ve şu an durumu oldukça iyi. İlk gördüğüm an gözümün önüne geldikçe onu böyle mutlu görmeyi ifade edecek kelime bulamıyorum" dedi.

'ONLAR BENİM ÇOCUKLARIM'

Bir süre hayvanlarıyla ailesinin evinde yaşadığını; ancak bu durumun hem ailesi hem de baktığı hayvanlar için zor olduğunu kaydeden Onur Özmen, şunları söyledi:

"Onlar benim çocuklarım. Onların mutlu olması beni de mutlu ediyor. Bir süre onlara ev sahipliği yaptıktan sonra ömürlük ailelerine kavuşturmak benim görevim. 'Elmas'a Afyon'da bir yuva bulduk. 'Elmas'a kıyasla çok daha kötü durumda olan 'Altın' vardı. Onu bulduğum zaman uyuz, açık yaralar ve ile mücadele ediyordu. Tedavisi yaklaşık olarak 3 ay sürdü. Şimdi ona ile arıyoruz. 1,5 yıldır bunları yapmak dışında her hafta 450 çocuğu besliyorum. Büyük bir Instagram sayfam var; 'Zeus'un Atası' adlı bir sayfa. İnsanlar maddi- manevi birçok destek veriyor bana. Ben de çocuklarıma harcıyorum bu yardımları. Sonuç olarak onları hayata bağlıyoruz. Önemli olan onlara sağlam aileler bulmak."



Kaynak: DHA

- Adana