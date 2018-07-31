Hayalinin Peşinde Koşan Güzellik Uzmanı, Kendi Markasını Yarattı

Kadınlarımızın ülke ekonomisine katkısı her geçen gün biraz daha artarken, bu süreçte binbir zorlukla karşılabiliyorlar. Yılmadan mücadelesine devam edenler, yürüdükleri bu zorlu yolda yaşamlarını farklı hikayelerle taçlandırıyorlar.

Erkek egemenliğinin hüküm sürdüğü İstanbul'un ilçelerinden Sultanbeyli'de 3 yıl önce açtığı kişisel bakım merkezini tüm zorluklara rağmen ayakta tutmayı başaran Nuriye Hagi de bunlardan biri...

Hemcinsleri için "Gideceğin yoldan eminsen eğer, engeller dinlenme noktan olmaktan öteye gidemez" sözünün ete kemiğe bürünmüş hali gibi dimdik ayakta duruyor. Gelin "Hayallerimin peşinde koşmaktan hiç bir zaman yorulmadım" diyen Nuriye Hagi'nin hikayesini kendi ağzından dinleyelim.

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz, kimdir Nuriye Hagi?

Uzun yıllar farklı sektörlerde çalışarak hayatımı idame ettirdim.devam ettirdim. 2004 yılında bir gün gazete ilanlarında güzellik uzmanlığı okuluyla ilgili ilanı gördüm. İlanda meslek edinip iş yeri açma imkanı olduğunu anlatıyorlardı. İşimden sıkılmış olmalıydım ki o dakika itibariyle araştırmaya başladım. Beşiktaş'ta bu alanda okul olduğunu öğrendim ve burada eğitim görmeye karar verdim.

Bu isteğiniz aileniz tarafından nasıl karşılandı?

Yaşım küçük olduğu için eğitim hayatıma devam etmemi ve onların istediği bir üniversitede onların istediği bir bölümü okumamı istiyorlardı. Maddi gücüm olmadığı için kayıt yaptırdığım kurstan kaydımı sildirmek zorunda kaldım. Hayallerimi biraz daha ertelemiştim.

Sonrasında ne oldu? Her şeyi kabullenip kabuğunuza mı çekildiniz?

2009 yılında sıkıntı çekeceğimi bile bile okula gitmeye karar verdim. Acıbadem'de bir güzellik akademisine yazıldım ve hayallerime uzanan yolda tüm eğitimleri orada aldım. Kursum bittikten sonra Sancaktepe'de bir güzellik salonuna girerek öğrendiklerimi pekiştirmek adına ücretsiz çalışmaya başladım. Eksik olduğum her konuda kendimi geliştirdim. Annem 'kızım, boşuna para verdin, boşuna aldın bu diplomaları' der dururdu. Ben de ona cevaben 'Bir gün bu diplomaların hiçbirinin boşa olmadığını göreceksin' karşılığını verirdim.

Buradaki staj sürenizi tamamladıktan sonra nasıl bir yol haritası izlediniz?

Oradan ayrıldıktan sonra ekonomik açıdan hazır olmadığım için kendi salonumu açma hayalimi biraz daha erteledim. Bir şirkette muhasebe sorumlusu olarak çalışmaya devam ettim. Ancak artık şu gerçeği anlamıştım: Başkasının eline bakmak bana göre değildi.

Hayallerinize uzanan yolda ilk adımı nasıl attınız?

2015 yılında bir kuaför salonuyla anlaşıp bir odada epilasyon yapma kararı aldım. Ancak sonrasında çalıştığım yerin sahibi anlaşmamıza uymayarak her şeyi üstüme bıraktı. Çok acemi olduğum için ilk başlarda ne yapacağımı bilemedim. Hayallerime bu kadar yaklaşmışken vazgeçmek de olmazdı. Yapılması gereken tüm tadilatları kendi ellerimle yaptım. Bir ay kadar orada kaldım. Ara sokakta olduğu için iş yapamayacağımı düşünerekten ana cadde üzerinde bir yere geçmeye karar verdim.

Ticaret yeni atılan acemi bir girişimci olarak nasıl ayakta kaldınız?

Devamlı kampanyalar yaparak, ödeme kolaylığı sunarak kısa sürede cazip bir salon haline geldim. 1,5 yıl boyunca tek elemanla çalışarak varımı yoğumu ortaya koydum. 1,5 yol sonra olduğum yer yetmeyince personel sayımızı da arttırarak daha merkezi bir yere taşındım. Bu sürede yenilikleri sürekli takip ettik. Bugün Allah nasip ederse tadilatı devam eden ikici katımızı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Geriye dönüp baktığımda ve yaşadığım zorlukları göz önünde bulundurduğumda bugün geldiğim noktayı hayal bile edemezdim.

Kısa sürede nasıl bu kadar büyüdünüz? Başarınızın formülünü bizlerle paylaşır mısınız?

Her şeyden önce müşteri memnuniyeti... Para kazanmak her zaman ikinci önceliğim oldu. Çok şükür bugün 5 bine yakın üyemiz var. Hepsi olmasa da yüzde 90'lık kısım hizmetlerimizden memnun. Benim için bu büyük bir onur. Ben emek verdim ama arkamızda kale gibi duran müşterilerimiz olmasaydı bugün bu yerlere gelemezdik.

Deyim yerindeyse tırnaklarınızla kazıyarak gelmişsiniz bulunduğunuz yere... Peki bugün parası olmayan da sizden hizmet alabiliyor mu?

Engelli kardeşlerimize kimseden destek almadan sponsorsuz kendi isteğimle salonumda yaptırmak istedikleri tüm bakımları ücretsiz yapmaya karar verdim. Bununla yetinmeyip ihtiyacı olup epilasyon yaptırmak isteyip yaptıramayan kardeşlerimizi ve şehit ailelerine de bu hizmeti ücretsiz vermekteyiz. Sultanbeyli esnaf odasından engelli kardeşlerimize vermiş olduğum hizmetten dolayı plaket alan tek kurumum.

Bundan sonra nerede göreceğiz Epilady'i, şubeleşmek gibi bir amacınız var mı?

Hedefim şubeleşmek değil. Şubeleşmenin kaliteli hizmet vermeyi engellediğini düşünenlerdenim. İlerde belki Avrupa yakasında bir şube açabilirim. Bu işe gönül vermek isteyen tüm güzellik uzmanı adaylarına eğitim vermek istiyorum. Şuan kalıcı makyaj eğitimi vermekteyim. Meslek sahibi olmak isteyen herkesi bekleriz. Hayatta hepimiz tek başımızayız. Bugün annemiz, babamız, eşimiz, kardeşimiz yanımızda olabilir. Ancak yarının ne getireceğini bilemeyiz. Bu sebeple herkes meslek edinmeli. İmkanları varsa bir meslekle sınırlı kalsınlar. Buralara gelmeme vesile olan herkese sonsuz teşekkürler.