Havza'da vekaleten kurban kesim organizasyonu tanıtıldı

Havza'da Türkiye Diyanet Vakfı 2019 Yılı Vekaleten Kurban Kesim organizasyonu tanıtıldı.

Havza'da vekaleten kurban kesiminin tanıtımı için ilçenin çeşitli bölgelerine afişler asıldı.

Havza Müftülüğü Vekaleten Kurban Kesim Sorumlusu Aslan Kıbrıs Yıldırım, bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla vekaleten kurban kesim organizasyonu yapıldığını söyledi.

Vatandaşlara daha kolay ulaşmak için kurban tanıtım ve bağış kabul standı kurduklarını belirten Yıldırım, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da vekaletle kurban hizmetleri için vatandaşların hizmetindeyiz. Kurban bağışı 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu yıl kurban bedeli yurt içi 890 lira, yurt dışı ise 725 liradır." dedi.

Kaynak: AA