Havza'da 230 gram ekmek 2 liradan satılacak
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Havza'da 230 gram ekmek 2 liradan satılacak

Havza'da 230 gram ekmek 2 liradan satılacak
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza ilçesinde 230 gram ekme, 2 liradan satılacak.

Havza ilçesinde 230 gram ekme, 2 liradan satılacak.

Havza'da 2020 yılından bu yana 1,50 liradan satılan 200 gram ekmek, yapılan tarife değişikliğiyle 230 gramı 2 lira olarak satılmaya başlandı.

Havza Bayii Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası tarafından dağıtılan ve 25 Mayıs Cumartesi'nden bu yana geçerli olan yeni fiyat tarifesi, fırınlara asıldı.

Fırıncılar, un, elektrik ve maya gibi temel girdi maliyetlerine gelen zamların ardından ekmek zammının kaçınılmaz olduğunu savundu.

Havza'da 230 gram ekmek 2 liradan satılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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