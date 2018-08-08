Havsa Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'ne Doğru

Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, 18'inci Havsa Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'nin 6-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Başkan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 18 yıldan beri geleneksel olarak düzenlenen festival için geniş bir program hazırladıklarını kaydetti.

Festival için çalışmaların yoğunlaştığını aktaran Tekin, "Festivalimiz için çok geniş bir program hazırladık. İlçemiz için önemli tarım ve hayvancılıkla ilgili kapsamlı programlar yapılacak. Her yıl olduğu gibi halk konserlerimiz olacak. Dolu dolu bir 4 gün geçirilecek. Tüm halkımızı festivalimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.