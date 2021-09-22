Havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu

Adıyaman'da, bir binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Ziraat Odası Başkanlığı yakınlarında bulunan bir binanın havalandırma boşluğunda yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sevgilisi tarafından terk edilen 17 yaşındaki genç, otoyol köprüsünden atladı

Sevgilisi tarafından terk edilen 17 yaşındaki genç, otoyol köprüsünden atladı

 Eşek kurtarma operasyonu! Boynuna atık dolanmış halde bulundu

Eşek kurtarma operasyonu! Boynuna atık dolanmış halde bulundu

 Son dakika haberleri | Bebek'te aynı teknede bir günde ikinci yangın: Küle dönen tekne battı

Son dakika haberleri | Bebek'te aynı teknede bir günde ikinci yangın: Küle dönen tekne battı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Buray Süleyman Soylu Mehmet Ali Erbil
Spor Hamit Altıntop Şenol Güneş Balotelli Muslera Stefan Kuntz
Tüm Haberler Mustafa Varank Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 14:12:08. #1.12#