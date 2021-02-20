Deniz Harp Okulu'nda devir teslim töreni

NATO'nun Akdeniz ve Karadeniz'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu "NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2" komutası 20 Şubat-16 Nisan 2021 tarihleri arasında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca yürütülecek ve TGC Sokullu Mehmet Paşa gemisinin komutasında görev yapılacak.

Tuzla'da bulunan Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 'ndaki komuta devir teslim törenine, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal katıldı. Törende Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 Komodoru Deniz Albay Yusuf Karagülle, görev teslim defterini imzaladı.

Görev süresince Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, İspanya, İtalya, Romanya ve Yunanistan deniz kuvvetlerinden mayın avlama gemileri de görev yapacak. Bu kapsamda Karadeniz ve Akdeniz NATO üyesi ülkelerin ev sahipliğinde icra edilecek mayın harbi tatbikatlarına iştirak edilecek ve kıyıdaş ülkeler ile ikili deniz eğitimleri yapılacak. TGC Sokullu Mehmet Paşa gemisinin komutasında, TCG Ayvalık ve İspanya'nın TAJO gemisi göreve yapacak.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER