Hatayspor yönetimi ile futbolcular, Hatay Stadı'nı inceledi
01.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:20
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yöneticileri ve futbolcuları, Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yöneticileri ve futbolcuları, Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım ve yönetim kurulu üyeleri, yapımı büyük ölçüde biten Hatay Stadı'nı gezdi.
Ziyarette, 25 bin kişi kapasiteli ve 28 locası bulunan Hatay Stadı hakkında yetkililerden bilgi alındığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco