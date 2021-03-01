Hatayspor yönetimi ile futbolcular, Hatay Stadı'nı inceledi
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Hatayspor yönetimi ile futbolcular, Hatay Stadı'nı inceledi

01.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:20
Hatayspor yönetimi ile futbolcular, Hatay Stadı'nı inceledi

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yöneticileri ve futbolcuları, Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yöneticileri ve futbolcuları, Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım ve yönetim kurulu üyeleri, yapımı büyük ölçüde biten Hatay Stadı'nı gezdi.

Ziyarette, 25 bin kişi kapasiteli ve 28 locası bulunan Hatay Stadı hakkında yetkililerden bilgi alındığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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