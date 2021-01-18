Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

18.01.2021 18:21 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:24
Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Çarşamba günü Yeni Malatyaspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Çarşamba günü Yeni Malatyaspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda, Denizlispor maçında oynayan futbolcular yenilenme, diğer futbolcular ise pas, 5'e 2 ve dar alan çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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