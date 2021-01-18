Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Çarşamba günü Yeni Malatyaspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda, Denizlispor maçında oynayan futbolcular yenilenme, diğer futbolcular ise pas, 5'e 2 ve dar alan çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu