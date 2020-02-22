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Hatayspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı.

22.02.2020 20:35 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:35
Hatayspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı.


Hatayspor, 25 Şubat Salı günü evinde oynayacağı Osmanlıspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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