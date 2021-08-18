Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
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Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Hatay ekibi, akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını sahada gerçekleştirecek.

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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