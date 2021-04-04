Hatayspor, Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Galatasaray maçında ilk 11 oynayan futbolcular yenileme idmanı yaparken, diğer futbolcular ise pas ve dar alan çalışması yaptı.

Hatayspor kafilesi bugün akşam saatlerinde havayolu ile İstanbul'a hareket edecek ve son idmanı yarın gerçekleştirecek.

Ayrıca Hatayspor'da Strahil Popov kırmızı kart, Mesut Çaytemel ise sarı kart cezası nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Selim Ilgaz ve Soner Örnek'in ise sakatlıkları devam ediyor.

İdman öncesi Isaac Sackey'in doğum günü kutlandı. Brezilya usulü yapılan kutlamada Isaac Sackey'e yumurta ve un atıldı.

(Gökhan Aklan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı