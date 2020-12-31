Hatayspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
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Hatayspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

31.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:26
Hatayspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışmaları yaptı.

Basına kapalı yapılan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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