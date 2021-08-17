Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Takımın yeni transferi Simon Falette de düz koşulara başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu