Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Takımın yeni transferi Simon Falette de düz koşulara başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

Son Dakika: Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao özür diledi: Hakkımda verilecek tüm kararlara saygılıyım
Son Dakika: Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao özür diledi: Hakkımda verilecek tüm kararlara saygılıyım
Steau Bükreş Başkanı Becali: Fatih Terim'e söyleyin, Morutan'ı 3 milyon euroya satacağım
Steau Bükreş Başkanı Becali: Fatih Terim'e söyleyin, Morutan'ı 3 milyon euroya satacağım
Avrupa'da son düzlüğe gelen temsilcilerimizin maçları şifresiz kanallarda
Avrupa'da son düzlüğe gelen temsilcilerimizin maçları şifresiz kanallarda

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Kibariye Hande Yener Haluk Levent Demet Akalın
Spor Mete Gazoz Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 20:50:24. #1.15#

title