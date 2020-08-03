Hatay ve İdlib'deki Suriyelilere kurban bağışı Dünya Şehit Çocukları Vakfı, Suriye'nin İdlib bölgesi ve Hatay'daki Suriyeliler için 401 hisse kurban kesti.

Dünya Şehit Çocukları Vakfı, Suriye'nin İdlib bölgesi ve Hatay'daki Suriyeliler için 401 hisse kurban kesti. Vakıf Başkanı İsmail Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib ve Yayladağı ilçesinde bayramın ilk günü başlayan kurban kesimlerini tamamladıklarını söyledi. Kurban etlerini parçalara ayırıp ailelere dağıttıklarını aktaran Yıldırım, "Kestiğimiz 401 hisse kurbanı İdlib bölgesinde çadırlarda kalan aileler ile Yayladağı ve Antakya'daki ihtiyaç sahibi Suriyelilere dağıtıyoruz. Ayrıca, Somali'de de 36 kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık." ifadelerini kullandı. Yıldırım, kurbanların mazlumlarla buluşmasına katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür etti. Kaynak: AA