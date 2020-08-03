Hatay ve İdlib'deki Suriyelilere kurban bağışı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay ve İdlib'deki Suriyelilere kurban bağışı

Dünya Şehit Çocukları Vakfı, Suriye'nin İdlib bölgesi ve Hatay'daki Suriyeliler için 401 hisse kurban kesti.

Hatay ve İdlib'deki Suriyelilere kurban bağışı
03.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:53

Dünya Şehit Çocukları Vakfı, Suriye'nin İdlib bölgesi ve Hatay'daki Suriyeliler için 401 hisse kurban kesti.

Vakıf Başkanı İsmail Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib ve Yayladağı ilçesinde bayramın ilk günü başlayan kurban kesimlerini tamamladıklarını söyledi.

Kurban etlerini parçalara ayırıp ailelere dağıttıklarını aktaran Yıldırım, "Kestiğimiz 401 hisse kurbanı İdlib bölgesinde çadırlarda kalan aileler ile Yayladağı ve Antakya'daki ihtiyaç sahibi Suriyelilere dağıtıyoruz. Ayrıca, Somali'de de 36 kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, kurbanların mazlumlarla buluşmasına katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi Magazin
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Ekonomi
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı Magazin
Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş Dünya
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor Politika
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu Medya
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Evrim Keklik'ten 'Survivor All Star'a katılır mısın?' sorusuna tek kelimelik yanıt
Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Hakkari Yüksekova'da öğretmenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Hakkari Yüksekova'da öğretmenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan Demet Akalın'a 22 takım tepkisi: Biz sizin sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz?
Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan Demet Akalın'a 22 takım tepkisi: Biz sizin sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz?
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Fatih Sultan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Kenan Doğulu Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Okan Buruk Caner Erkin Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Bakan Antalya Instagram
Şu an buradasınız: Hatay ve İdlib'deki Suriyelilere kurban bağışı - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 14:03:40. #1.15#
title