Hatay'da yurda kaçak girmeye çalışan 9 HTŞ mensubu yakalandı
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Hatay'da yurda kaçak girmeye çalışan 9 HTŞ mensubu yakalandı

24.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 24.02.2021 19:26
Hatay'da yurda kaçak girmeye çalışan 9 HTŞ mensubu yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hatay'da yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) mensubu 9 kişi yakalanarak, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hatay'da yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) mensubu 9 kişi yakalanarak, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hatay Reyhanlı'daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin terör örgütü HTŞ mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi" denildi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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