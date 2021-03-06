Hatay'da yaralı bulunan karaca yavrusu tedaviye alındı

Hatay'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı.

Samandağ-Arsuz sahil yolundaki dağlık arazide, uçurumdan düşerek sağ arka ayağı kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan karaca yavrusunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri karaca yavrusuna burada ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı karaca yavrusu daha sonra tedavisi için Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz