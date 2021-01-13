Hatay'da otomobilin direksiyonuna eroin gizleyen şüpheli yakalandı
13.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:37
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin direksiyonuna 73 gram eroin gizlediği belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin direksiyonuna 73 gram eroin gizlediği belirlenen zanlı gözaltına alındı.
İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik uygulama yaptı.
Durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurup, narkotik köpeği "Arven"in de desteğiyle arama yapan ekipler, direksiyona gizlenmiş 73 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü M.A.K. emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli