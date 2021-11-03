Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Hatay'da çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu, telefon aparatı ve akıllı saat ele geçirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'da çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu, telefon aparatı ve akıllı saat ele geçirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesinde kaçakçılık suçları kapsamında 6 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda, gümrük kaçağı 24 akıllı cep telefonu, 15 akıllı saat, 240 telefon kılıfı, 175 ekran koruyucu, 101 şarj başlığı, 86 şarj kablosu, 22 kulaklık ve 5 telefon bataryası ele geçirildi.

Şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.

AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title