Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Hatay'da çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu, telefon aparatı ve akıllı saat ele geçirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'da çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu, telefon aparatı ve akıllı saat ele geçirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesinde kaçakçılık suçları kapsamında 6 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda, gümrük kaçağı 24 akıllı cep telefonu, 15 akıllı saat, 240 telefon kılıfı, 175 ekran koruyucu, 101 şarj başlığı, 86 şarj kablosu, 22 kulaklık ve 5 telefon bataryası ele geçirildi.
Şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.
AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri
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