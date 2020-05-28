Hatay'da iş yerinde yangın
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Hatay'da iş yerinde yangın

Hatay'da iş yerinde yangın Hatay'da bir işyerinin depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

28.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:55

Hatay'da iş yerinde yangın

HATAY - Hatay'da bir işyerinin depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Merkez İlçesi Şükrü Balcı Caddesi'nde bulunan bir marketin depo bölümünde sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Yangını gören market görevlileri hemen itfaiye ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiyeler, yangına anında müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın, çevre de kısa süreli paniğe neden olurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Hatay'da iş yerinde yangın

Kaynak: İHA

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