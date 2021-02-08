Hatay'da "dur" ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatay'da "dur" ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

08.02.2021 23:19 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:22
Hatay'da

Hatay'da dur ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu çıktı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da dur ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu çıktı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Antakya ilçesine bağlı Küçükdalyan Mahallesi'nde devriye gezen yunus timleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü araçla kaçmaya çalıştı.

Otomobil kısa süreli kovalamacanın ardından durduruldu.

Polisin otomobil ve araçtaki İ.E. Ö.F.S. ve T.K üzerinde yaptığı aramada 1065 uyuşturucu hap buldu.

Şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Didem Kınalı Hüner Coşkuner İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Fırtına Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da "dur" ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 23:24:39. #1.14#
title