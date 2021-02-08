Hatay'da "dur" ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Hatay'da dur ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu çıktı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Antakya ilçesine bağlı Küçükdalyan Mahallesi'nde devriye gezen yunus timleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü araçla kaçmaya çalıştı.

Otomobil kısa süreli kovalamacanın ardından durduruldu.

Polisin otomobil ve araçtaki İ.E. Ö.F.S. ve T.K üzerinde yaptığı aramada 1065 uyuşturucu hap buldu.

Şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu