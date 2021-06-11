Hatay'da drone destekli trafik denetiminde 11 sürücüye 15 bin 337 lira ceza verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da drone destekli trafik denetiminde 11 sürücüye 15 bin 337 lira ceza verildi

Hatay'da drone destekli trafik denetiminde 11 sürücüye 15 bin 337 lira ceza verildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Hatay'ın Antakya ilçesinde 218 polisin katılımıyla gerçekleştirilen drone destekli denetimlerde 11 sürücüye 15 bin 337 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 218 polisin katılımıyla gerçekleştirilen drone destekli denetimlerde 11 sürücüye 15 bin 337 lira ceza uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Haraparası Mahallesi'nde 218 polisle drone destekli denetim yaptı.

Uygulamada 1887 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 255 araç kontrol edildi.

Sürücü belgesi olmayan, sigortasız araç kullanan ve trafik kurallarını ihlal edenlerinde bulunduğu 11 sürücüye 15 bin 337 lira ceza uygulandı.

Denetimlere özel harekat, narkotik ve trafik polisleri de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Enis Arıkan Fatma Turgut Selçuk Balcı
Spor Diego Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da drone destekli trafik denetiminde 11 sürücüye 15 bin 337 lira ceza verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 13:03:53. #1.14#

title