Hatay'da 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
04.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:01
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlardan aranan kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü S.S'yi yakaladı.
S.S, işlemlerinin ardından Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA