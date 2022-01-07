Hatay'da 6 bin 510 paket kaçak sigara ele geçirildi
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Hatay'da, 6 bin 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'da, 6 bin 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Hassa ve Kırıkhan'daki iki otomobili durdurdu.
Araçlardaki aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 6 bin 510 paket sigara ele geçirildi.
Yabancı uyruklu sürücüler A.A. ve A.K. ile araçtaki M.H. gözaltına alındı.
AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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