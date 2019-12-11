Hatay'da 3 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
11.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:40
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 3 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, merkez Çamaltı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde şüphelendikleri 31 GD 571 plakalı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, araç içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı 3 bin 760 paket sigara bulundu.
Olayla ilgili sürücü A.E. ile G.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA