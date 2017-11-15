Hatay Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Ekibinden Bozüyük Belediyesi'ne Teşekkür Plaketi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibi, 3. Uluslararası Bozüyük Metristepe Tiyatro Günleri'nde sahne almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kültürel faaliyetlere verdiği büyük önem nedeni ile Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya ve bu festivalin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.



Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibi tarafından takdim edilen teşekkür plaketini Belediye Başkanı Fatih Bakıcı adına alan Başkan Danışmanı Murat San; "Bizler Bozüyük Belediyesi olarak ilçemizdeki sosyal ve kültürel etkinliklerin gelişmesi ve yaygınlaşması adına çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda yapacağımız festivallerimizde de sizleri aramızda görmekten onur duyarız" dedi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Ekibi'ne gösterdikleri üstün performans ve sahneledikleri oyun için teşekkür eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Esat Zencir de, tiyatro ekibine Bozüyük'ün simgesi olan üzerinde Metristepe Zafer Anıtı bulunan plaket takdim etti. - BİLECİK