Hastanede annesi tedavi görürken, kendi de fabrika dumanından hasta oluyordu
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Hastanede annesi tedavi görürken, kendi de fabrika dumanından hasta oluyordu

Hastanede annesi tedavi görürken, kendi de fabrika dumanından hasta oluyordu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Topkapı'da bulunan özel bir hastanenin yakınında bulunan fabrikadan çıkan duman ve kötü koku, hastanede tedavi görenlerin sağlığını olumsuz şekilde etkiliyor.

Topkapı'da bulunan özel bir hastanenin yakınında bulunan fabrikadan çıkan duman ve kötü koku, hastanede tedavi görenlerin sağlığını olumsuz şekilde etkiliyor.

İddiaya göre Topkapı'da bulunan bir özel üniversite hastanesinde tedavi gören hastalar, çevrede bulunan bir fabrikanın yaydığı duman ve kötü koku nedeniyle zor anlar yaşıyor. Özellikle akşam saatlerinde yaşanan kötü koku nedeniyle, hastanede yatan hastalar ve yakınları camlar kapalı olmasına rağmen boğazlarının yandığını belirtiyor. Hastane yetkililerinin de defalarca bu fabrika hakkında şikayette bulunmasına rağmen konuyla ilgili bir çözüm bulanamadığı öğrenildi.

Hastanede annem tedavi görürken her gece boğazımız yandı

Annesinin tedavisi için hastane de bir süre kaldıklarını ve hemen her gece bu kötü kokuya maruz kaldıklarını ve sürekli boğazlarının yandığını belirten Ogün Dalkılıç, "Annem hastanede bel ameliyatı oldu. Orada yakından gelen bir duman ve boğazı yakan bir kokuya maruz kaldık. Biz bunu hastane yetkililerine söyledik. Ancak onlar da bize 'biz de bununla uğraşıyoruz ama bir türlü sonuç alamadık' dediler. Özellikle geceleri herhalde belli olmasın diye siyah bir duman ve o kukuyla rahatsız olduk. Hastanenin hemen yanında böyle bir durumun olması çok kötü. Hastane yetkililerinin de bu konuda şikayetlerinin de olduğunu öğrendik ama sonuç alınamamış. Ben işletmelerin kapatılması taraftarı değilim ama filtre takılarak onun daha zararsız hale gelmesi önemlidir diye düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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