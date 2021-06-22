Hasan Soba kimdir? Hasan Soba görevi ne?
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Hasan Soba kimdir? Hasan Soba görevi ne?

Hasan Soba kimdir? Hasan Soba görevi ne?
Haberler.com / Osman Demir - Haberler | Güncel

Siyaset gündeminde dikkatleri çeken Hasan Soba vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Hasan Soba kaç yaşında, nereli? Hasan Soba hayatı ve biyografisi! Hasan Soba kimdir?

Kamu kurumlarında yürüttüğü faaliyetlerle dikkatleri çeken Hasan Soba hakkında araştırmalar yapılıyor. Hasan Soba kimdir? Hasan Soba kaç yaşında, nereli? Hasan Soba hayatı ve biyografisi!

HASAN SOBA KİMDİR?

1975 Rize Doğumlu Hasan Soba, evli ve üç kız babasıdır. Ticaretle uğraşan Soba, Erciyes Üniversitesi Muhasebe ve Anadolu Üniversitesi Muhasebe Finansman bölümünü okudu. AK Parti Gebze 5. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimle İlçe Başkanlığına getirilmişti.

Hasan Soba, Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyesi meclis üyesi Geçmiş Dönem İlçe Başkanı'dır.

Gündem Editörü - Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü
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