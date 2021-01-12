Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çullu'dan kuraklık uyarısı Açıklaması
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Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çullu'dan kuraklık uyarısı Açıklaması

12.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:15
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çullu'dan kuraklık uyarısı Açıklaması

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, "Bundan sonraki dönemlerde yetersiz yağışlar hem kırsal alanlardaki rekolteyi hem de sulanan alanlardaki rekolteyi etkileyecektir.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, "Bundan sonraki dönemlerde yetersiz yağışlar hem kırsal alanlardaki rekolteyi hem de sulanan alanlardaki rekolteyi etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Çullu, yaptığı açıklamada, havaların sıcak ve güneşli gitmesinin kuraklığın etkisini artırdığını, bu durumun devam etmesi halinde ürün rekoltesinde ciddi düşüşler yaşanacağını belirtti.

Kış ayı olmasına rağmen bazı bölgelerde kanallara su bırakıldığına dikkati çeken Çullu, şöyle konuştu:

"Yetersiz yağışın neden olduğu tarımsal kuraklık çiftçilerin uykusunu kaçırmaya başlamış, kış ayı olmasına rağmen DSİ bazı bölgelerde kanallara su bırakmak zorunda kalmıştır. Kanallara su bırakılan alanlardaki çiftçiler sulama yaparken, kırsal bölgedeki çiftçiler meteorolojiden gelecek iyi haberleri beklemeye başlamıştır. Çok önemli olmamakla birlikte tahıl bitkileri yetersiz yağış nedeniyle strese girmeye başlamıştır. Havaların sıcak ve güneşli gitmesi de kuraklığın etkisini arttırmaktadır. Doğal yağışlar dışında çok sayıda çiftçi yer altı sularını kullanarak üretim yapmaktadır. 2019-2020 üretim sezonunda yer altı suları ve barajlar yüksek yağış nedeniyle şanslı yılını yaşamıştı. Günümüzde sadece tarımsal kuraklık değil, meteorolojik ve hidrolojik kuraklık da etkisini göstermeye başladı. Barajlardaki doluluk oranının azalması yer altı sularının da aynı şekilde etkileneceğini göstermektedir."

Çullu, düşük yağışların yeraltı sularının seviyesinin de düşmesine neden olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki dönemlerde yetersiz yağışlar hem kırsal alanlardaki rekolteyi hem de sulanan alanlardaki rekolteyi etkileyecektir. Yer altı su seviyelerinin düşmesi mayıs ayındaki sulama sezonu başlayacak arazilerde yapılacak sulamaları riske edecektir. Ayrıca meteorolojik kuraklığın etkisi sonucunda su seviyeleri azalan barajlarda da yeterli su bulunmayacağından arzu edilen bitkisel üretim yapılması riske girecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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