Harbiye'de sahne arkası sırları ortaya çıktı!

Harbiye konserinde hem coşan hem coşturan Berkay, sahne önü performansı kadar sahne arkası performansıyla da zirvedeydi.

Konser öncesi 'midye' krizine giren ve sahneye çıkana dek midye yiyen Berkay, konser sonrası da kural bozmadı.

Müthiş enerjisiyle geceye damga vuran şarkıcı, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı!