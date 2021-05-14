'Hangi anne vicdanı 4,5 yılı kabul eder?'
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'Hangi anne vicdanı 4,5 yılı kabul eder?'

'Hangi anne vicdanı 4,5 yılı kabul eder?'
Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel

ADANA'da 2 yıl önce yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Leyla Sevler'e otomobiliyle çarpıp, ölümüne neden olan Nesrin Bugan, 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA'da 2 yıl önce yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Leyla Sevler'e otomobiliyle çarpıp, ölümüne neden olan Nesrin Bugan, 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kızının ölümünden sonra dünyaya gelen ve aynı adı taşıyan 3 aylık kızı Leyla'ya sarılarak acısını dindirmeye çalışan Gülzade Sevler, kararla birlikte bir kez daha yıkıldıklarını belirterek, "Hangi anne vicdanı 4.5 yılı kabul eder?" dedi.

Kaza, 9 Kasım 2019'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda meydana geldi. Hafta sonu etüt merkezine giden Leyla Sevler, iki kız arkadaşıyla birlikte yiyecek almak için yolun karşısındaki kafeteryaya gitti. Leyla ile arkadaşları yeniden etüt merkezine dönerken, bulvar üzerindeki yaya yolundan karşıya geçmek istedi. Bu sırada Nesrin Bugan yönetimindeki otomobil, Leyla Sevler'e çarptı. Refüje savrulup, başını kaldırım taşına çarpan Leyla Sevler, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Kaza anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan sürücü Nesrin Bugan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece hamile olduğu gerekçesiyle ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.'HAYALLERİ VARDI, ELİNDEN ALINDI'Adana 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Nesrin Bugan 21 Nisan günü görülen davanın karar duruşmasında 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı, yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Aile, mahkemenin bu kararıyla bir kez daha yıkıldı.Kızı Leyla'nın hayalleri olduğunu belirten Gülzade Sevler, "Dava süreci sonuçlandı. Avukatımız, hukuki açıdan güzel bir sonuç aldığımızı söyledi ancak bizim için çok kötü bir durum. Hangi anne vicdanı 4.5 yılı kabul eder? Kabul edemiyorum. Suç, benim kızımın değildi. Yüzde yüz karşı taraf suçluydu. 'Hız ölüm getirir' deniyor ama buna rağmen bu ceza bizi tatmin etmedi. Karşı taraf mahkemeye dahi katılmadı" diye konuştu.'10 TANE DAHA DOĞURSAM, YERİNİ TUTMAYACAK'

Kızının ölümünden sonra dünyaya gelen ve aynı adı taşıyan 3 aylık kızı Leyla'ya sarılarak acısını dindirmeye çalıştıklarını ifade eden anne Sevler, "Onunla birlikte yürüyorduk. Aklımızda başka bir bebek asla yoktu. Onun acısını kapatabilmek adına bir bebeğimiz daha oldu. Ama 10 tane daha doğursam, onun yerini tutmayacak. İç mimar olmak istiyordu, her şeyi hazırdı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.


'Hangi anne vicdanı 4,5 yılı kabul eder?'
'Hangi anne vicdanı 4,5 yılı kabul eder?'
'Hangi anne vicdanı 4,5 yılı kabul eder?'
'Hangi anne vicdanı 4,5 yılı kabul eder?'
'Hangi anne vicdanı 4,5 yılı kabul eder?'
'Hangi anne vicdanı 4,5 yılı kabul eder?'
'Hangi anne vicdanı 4,5 yılı kabul eder?'
'Hangi anne vicdanı 4,5 yılı kabul eder?'
'Hangi anne vicdanı 4,5 yılı kabul eder?'
'Hangi anne vicdanı 4,5 yılı kabul eder?'
'Hangi anne vicdanı 4,5 yılı kabul eder?'
'Hangi anne vicdanı 4,5 yılı kabul eder?'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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