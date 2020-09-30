Hande Ataizi'nin Alya heyecanı

Başrolünü Edis ve Jandae Perçem'in paylaştığı ajan dizisi "Alya"nın kadrosuna dahil olan oyuncu, uzun aradan sonra setlere dönmenin heyecanını yaşadığını söyledi: "Çok heyecanlıyım. Benim sahnelerim birkaç gün sonra başlayacak.