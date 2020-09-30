Hande Ataizi'nin Alya heyecanı
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Hande Ataizi'nin Alya heyecanı

30.09.2020 07:43 | Son Güncelleme: 30.09.2020 07:47
Hande Ataizi'nin Alya heyecanı

Başrolünü Edis ve Jandae Perçem'in paylaştığı ajan dizisi "Alya"nın kadrosuna dahil olan oyuncu, uzun aradan sonra setlere dönmenin heyecanını yaşadığını söyledi: "Çok heyecanlıyım. Benim sahnelerim birkaç gün sonra başlayacak.

Başrolünü Edis ve Jandae Perçem'in paylaştığı ajan dizisi "Alya"nın kadrosuna dahil olan oyuncu, uzun aradan sonra setlere dönmenin heyecanını yaşadığını söyledi: "Çok heyecanlıyım. Benim sahnelerim birkaç gün sonra başlayacak. Set ortamını çok özledim."

Kaynak: Hürriyet

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