MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Hamsi Gürcistan'a kaçtı, tezgahlar yavru uskumruyla doldu

BALIKESİR Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Balıkesir Büyükşehir Balık halinde Hamsi tezgahlarda yer almazken Marmara'da yakalanan uskumru tezgahları doldurdu.

Bandırma balıkhalinde yavru uskumru bolluğu yaşanıyor. Balıkhaline Hamsi gelmemesi sebebiyle hamsi tezgahlarda yerini alamadı. Hamsinin Gürcistan'a kaçtığını ve uskumru bolluğu yaşandığını belirten Balıkçı Metin Çokgezenler, "Havaların soğumasıyla Hamsi balığı Gürcistan' a kaçmıştır. Marmara'da yakalanan Uskumrunun yavrusunun boşluğunu yaşıyoruz. Bir haftadır satıyoruz lilosu 25 Lira. Halkımıza kilosu 25 Liradan İstavrit, Kolyoz ve uskumru yavrusu satıyoruz. Erdek, Ocaklar ve Adalar tarafından yakalanan uskumru yavrusu bolluğu yaşıyoruz. 25 Liraya halkımıza akşam yemeği satıyoruz"şeklinde konuştu. Balıkhaneye balık bolluğu ve fiyatların uygun olması sebebiyle vatandaşlar ilgi gösteriyor.