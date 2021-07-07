Haluk Levent ve kusursuz kulak Bager'den piyano düeti

Ünlü sanatçı Haluk Levent ve doğuştan görme engelli "kusursuz kulak" Bager Çalışcı, Vodafone'un 5G teknolojisi sayesinde bir araya geldi.

Ünlü sanatçı Haluk Levent ve doğuştan görme engelli "kusursuz kulak" Bager Çalışcı, Vodafone'un 5G teknolojisi sayesinde bir araya geldi.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Vodafone 5G'nin sunduğu eşzamanlı bağlantı teknolojisiyle, Haluk Levent Vodafone Park'tan, Bager Çalışcı ise Muş'tan piyanoda "Elfida" adlı parçayı çaldı. Aralarında yaklaşık 1.400 kilometre mesafe bulunan Levent ve Çalışcı, 4.5G'ye kıyasla ortalama 10 milisaniye daha düşük gecikme süresine sahip olan Vodafone 5G üzerinden karşılıklı olarak piyanolarının tuşlarına bastı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, teknolojinin gücünün insan ruhunun gücüyle birleştiğinde hayatı iyileştirebileceğine inandıklarını belirterek, "'Birlikte mümkün' mottomuzla, teknoloji ve insan birlikteliğinden doğan güçle daha iyi bir geleceğin mümkün olduğuna vurgu yapıyoruz. Bu mesajımızda, gelecekte gigabit seviyesinde hızlara ulaşacak altyapıların toplum hayatı üzerindeki etkilerine dikkat çekiyoruz. Buna göre, yüksek hızlı altyapılar, insanların ve toplumların bağlantısını güçlendirecek, eğitim, sağlık ve refahı destekleyerek daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplum yaratılmasına yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

2023 itibarıyla Türkiye'de de hayatımıza girmesi beklenen 5G teknolojisini şimdiden insanlığın faydasına sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Şahin, "'Kusursuz kulak' Bager Çalışcı'nın yeteneğini 5G teknolojimizi kullanarak milyonlara duyurduk. Aynı zamanda, Bager'in ünlü sanatçımız Haluk Levent ile birlikte piyano çalma hayalini de gerçekleştirmiş olduk. Vodafone olarak, 5G yolunda teknolojiyi insanlığın faydasına sunmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Teknoloji gelişince müzik gelişiyor

Sanatçı Haluk Levent ise teknolojinin gelişimiyle müziğin de geliştiğini hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelişen teknolojiyle müzik yapmak ayrı bir güzellik. Vodafone 5G'ye biz teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki müzikal yolculuğumuzda o da olacak. Artık, dünyanın neresinde olursa olsun, bir müzisyenin başka bir ülkeye saatlerce yolculuk yapmasına gerek kalmayacak. 5G ile herkes birbirine çok daha fazla yaklaşıyor. Elfida'nın küçük bir çocuğa yazılmış olmasının Bager'i etkilediğini ve bu nedenle daha duygulu çaldığını düşünüyorum. Hayallerin peşinden gitmek ve onlara sadık kalmak gerekiyor. Bir hayalin hayata geçmesine ortak olmak çok güzel. Ne mutlu bana ki Bager'i tanıdım ve bundan sonraki yolculuklarıma Bager'i de alıp götürüyorum."

Piyanoyu çok sevdiğini ve iyi eğitim alarak başarılı bir piyanist olmak istediğini anlatan Bager Çalışcı da, "Ailem ben küçükken müziğe karşı bir duygum olduğunu anlamış. Piyano parçaları çalıyorum. Darbuka ile ritim tutmayı da seviyorum. Dünya çapında bir piyanist olmak, konservatuvarda müzik çalmak istiyorum. Müzik beni her türlü etkiliyor. Haluk Levent ile çalmak beni çok heyecanlandırdı. Elfida benim ilk dinlediğim parça. Güne başlarken dinlediğim şarkılardan biriydi. Bu şarkının hayatımda önemli bir yeri olduğu için çaldım." şeklinde konuştu.

-Duyduğu sesleri notaya dökebiliyor

Muş'un Murat Paşa Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Bager Çalışcı, doğuştan görme engeline rağmen piyano üzerinde aynı anda basılan 6 notayı ayırt edebiliyor ve dinlediği her müziği piyanoya uyarlayabiliyor. "Kusursuz kulak" Çalışcı'nın bu yeteneği, kendisi gibi görme engelli müzik öğretmeni Caner Keser tarafından keşfedildi. Daha önce Muş'un bir köyünde çocuklara piyano konseri veren, ardından Muş Ovası'nda verdiği konserlerle kamuoyunun dikkatini çeken Çalışcı, kendini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu