Haluk Levent'ten Kaş yangını paylaşımı: İlk işimiz fidanlar için gün almak (3) 'ARAZİ SAHİPLERİNDEN İZİN ALIP ORAYI YEŞİLLENDİRECEĞİZ'Sanatçı Haluk Levent, Kaş'ta yanan alanla ilgili sosyal medya hesabından yeni açıklama yaptı.

'ARAZİ SAHİPLERİNDEN İZİN ALIP ORAYI YEŞİLLENDİRECEĞİZ'

Sanatçı Haluk Levent, Kaş'ta yanan alanla ilgili sosyal medya hesabından yeni açıklama yaptı. Levent, açıklamasında, "Dünden beri görüştüklerimiz Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi. Yer orman içinde değil özel mülkiyet içinde. Maki ve 3. bölge sit alanı. Çevre Bakanlığı'nın burası ile ilgili bir projesi yok. Arazi sahiplerinden izin alıp orayı yeşillendireceğiz. Söz" dedi.

Kaynak: DHA