Halk ozanı Ali Kızıltuğ Sivas'ta anıldı

12.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:22

Halk ozanı Ali Kızıltuğ, vefatının ikinci yılında memleketi Sivas'ta düzenlenen etkinlikte anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki program, Kızıltuğ'un hayatının anlatıldığı slayt gösterisiyle başladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, programda yaptığı konuşmada, Kızıltuğ'un yaşanmışları en güzel özleştiren, Anadolu'nun hasretini, toprağını, bereketini, özlemini, muhabbetle ve aşkla özümseyerek besteler yazan bir ozan olduğunu söyledi.

Ayhan, programın hazırlanmasında emeği geçenlere ve sanatçılarına teşekkür etti.

Programda Ali Kızıltuğ'un oğlu Mustafa Kızıltuğ, ses sanatçıları Gökhan Kılıç, Ali Metin, Müslüm Eke, Mustafa Eke ve Tülay Maciran, halk ozanı Kızıltuğ'un türkülerini seslendirdi.

Programa Ali Kızıltuğ'un ailesi, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal, BBP İl Başkanı Uğur Bulut ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA