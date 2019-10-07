Halis özkahya'ya letonya-polonya maçında görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, Letonya ile Polonya takımları arasında 10 Ekim Perşembe günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu maçını yönetecek.

07.10.2019 14:38
Halis özkahya'ya letonya-polonya maçında görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, Letonya ile Polonya takımları arasında 10 Ekim Perşembe günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu maçını yönetecek.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev yapacak.

Kaynak: DHA
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