Halil Falyalı kimdir?

Sedat Peker, 7'nci videosunu da yayınladı. Peker'in yayınladığı son videoda, Erkan Yıldırım ve Mehmet Ağar'la beraber ismi geçenlerden biri de Kıbrıslı Halil Falyalı oldu. Peki, Halil Falyalı kimdir?