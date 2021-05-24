Halil Falyalı kimdir?
Sedat Peker, 7'nci videosunu da yayınladı. Peker'in yayınladığı son videoda, Erkan Yıldırım ve Mehmet Ağar'la beraber ismi geçenlerden biri de Kıbrıslı Halil Falyalı oldu. Peki, Halil Falyalı kimdir?
Sedat Peker'in ortaya attığı iddiaların ardından sosyal medyada en çok aranan isimlerin başında Halil Falyalı geldi. Falyalı hakkındaki iddialara, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayında yanıt verdi.Halil Falyalı kimdir?
HALİL FALYALI KİMDİR?
Sedat Peker'in yayınladığı son videoda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım ve Mehmet Ağar'la birlikte uyuşturucu ticareti yapmakla suçladığı isimlerden biri Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğumlu. Peker, Falyalı'yı kokain ticareti yapmakla suçladı. Peker, ağın merkezinde yer alan isimlerden birinin de Halil Falyalı olduğunu iddia etti.
Yaklaşık 20 yıl önce KKTC'de kumarhane güvenliği olarak işe başlayan Halil Falyalı, Kıbrıs'taki Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibi olarak biliniyor..